Na última quinta-feira, 18, policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) prenderam dois homens, na região Sul de Sergipe, por suspeita de roubo a veículo na cidade Aracaju. Na ação policial, uma arma de fogo foi apreendida.

As equipes tomaram conhecimento, por meio do 190, de que dois homens roubaram um veículo no conjunto Bugio, em Aracaju, e seguiram em direção a região Sul do estado.

Com a ajuda do rastreamento, as equipes conseguiram localizar o veículo Fiat Punto, cor prata, em uma rodovia, entre as cidades de Umbaúba e Cristinápolis. Dois suspeitos foram presos. Um revólver calibre .38, com duas munições, e a quantia de R$ 507,00 foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Plantonista de Estância.

Fonte: ASCOM PM/SE