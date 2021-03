No primeiro dia de operação de combate à pandemia da Covid-19, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) registrou momentos de tranquilidade e o apoio da população no tocante às medidas restritivas do Governo do Estado. A operação ocorre das 20h às 5h e teve início nessa quarta-feira, 17, findando na próxima segunda-feira, 22, em todo Estado de Sergipe.

Com o objetivo de salvar vidas e conter o avanço do Coronavírus em Sergipe, a Polícia Militar seguindo as diretrizes da Resolução Nº13/2021, em parceria com o Procon, Guarda Municipal, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Emsurb e SMTT, atuou em vários pontos do estado, e avaliou como positiva a primeira noite da operação.

Para o comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral, a operação foi bastante exitosa em todo Estado de Sergipe. “Observamos que, nessa primeira noite, só circulavam nas ruas quem realmente precisava, a exemplo do pessoal de transporte e da saúde que estavam em deslocamento. Nada fugiu daquilo que nós planejamos. Esperamos que continue assim para que o resultado seja ainda mais positivo”, destacou.

O Comandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Fábio Rolemberg, relatou o clima de tranquilidade nas do cidades do interior do estado. “Ficou evidenciado a compreensão de grande parte da população durante as medidas do Governo. Foi observado o baixo fluxo de pessoas e veículos nas ruas. Em alguns casos houve a orientação das equipes e, em raros casos, a condução de pessoas para a delegacia”, frisou.

Já o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), que no momento é representado pelo coronel Moura, ressaltou que a característica ordeira da população contribuiu, demasiadamente, para o bom andamento da fiscalização.

“Ficou observado que os veículos que circulavam na capital apresentavam uma justificativa, sendo a maioria deles motoristas de aplicativos que transportavam passageiros ou veículos em situação de emergência. Agradeço a toda população pelo entendimento do trabalho da Polícia Militar e pela compreensão do decreto governamental. Esperamos contar com toda sociedade durante esse período”, disse o coronel Moura.

As ocorrências

Na Grande Aracaju, apenas duas ocorrências foram registradas. Uma delas foi no Bairro Getimana, na Zona Norte, quando uma mulher consumia bebida alcoólica em via pública e desacatou os policiais. A outra aconteceu no Complexo Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro, e um homem também foi preso por desacato.

Já no interior, sete pessoas foram encaminhadas à delegacia por descumprimento ao decreto na cidade de Tobias Barreto. Em Monte Alegre de Sergipe, quatro pessoas foram conduzidas à Delegacia de Nossa Senhora da Glória, após denúncia anônima sobre um evento particular em uma chácara, localizada no Povoado Ladeira.

Fonte Ascom PMSE