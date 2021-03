A partir desta quinta-feira (18), a Polícia Civil estará abrindo uma Delegacia Plantonista específica para atendimentos dos casos referentes ao descumprimento do decreto estadual que define regras para conter o avanço da pandemia no estado.

Será aberto um plantão específico na capital e, no interior, também haverá a expansão de plantões em cidades estratégicas, para realizar os procedimentos

De acordo com a delegada Rosana Freitas, coordenadora das Delegacias da capital, o funcionamento do plantão em regime extraordinário acontecerá na Delegacia de Turismo (Detur), localizada na Orla de Atalaia.

Já no interior, a partir de quinta-feira, haverá uma ampliação nos plantões nas delegacias de Lagarto, Propriá e Estância, das 8h às 18h. Será também instituído em Nossa Senhora da Glória e mantido o plantão de Itabaiana, que já ocorre ordinariamente.

Em todas as unidades, além das ocorrências habituais, serão atendidas as ocorrências ligadas ao descumprimento dos decretos governamentais.

“Esses plantões foram pensados para que haja uma maior agilidade no atendimento dessas ocorrências já que a Polícia Militar estará atuando para combater as ações que sejam contrárias as medidas de prevenção. Nessa soma de esforços, estará a Polícia Civil preparada para que haja o atendimento célere dessas ocorrências e para que os responsáveis pelos descumprimentos dessas medidas sejam devidamente penalizados”, concluiu a delegada.

A polícia continuará desempenhando o trabalho de proteção à sociedade. As denúncias ligadas a essas ocorrências poderão ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181) e também pelo 190.

SSP