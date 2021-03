Equipes da Polícia Interestadual (Polinter) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Bahia deflagraram uma operação e deram cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão nas zonas Norte e Sul de Aracaju. A ação policial ocorreu na manhã da quarta-feira, 24.

A operação teve como objetivo apreender objetos e elucidar um crime ocorrido no último mês de fevereiro, na cidade de Salvador (BA). Os objetos apreendidos, dentre os quais um veículo, fazem parte de uma investigação da Polícia Civil do Estado da Bahia, que conta com a cooperação da Polícia Civil de Sergipe.

O procedimento investigativo corre em sigilo. A Polícia Civil também destaca que informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.