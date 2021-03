A Delegacia Regional de Estância concluiu a investigação sobre o incêndio ocorrido na madrugada de 25 de janeiro de 2021, na garagem de uma das suítes do motel, que era ocupada pela vítima Eron dos Santos Pereira e por uma mulher de 40 anos de idade. A vítima veio a óbito por asfixia e devido às queimaduras sofridas no incêndio.

Segundo investigação, foi constatado que o incêndio se originou no veículo Fiat/Palio de cor branca que estava na garagem da suíte que o casal ocupava, segundo teor do laudo pericial de incêndio/explosão, do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Sergipe, que apurou a origem e a causa do incêndio.

Porém, quanto a causa do incêndio, devido ao estado de destruição do mencionado veículo, a perícia explicitou como indeterminada, não sendo possível se determinar como o fogo iniciou no veículo, se de forma espontânea ou pela ação de alguma pessoa.

Após horas de análise das imagens das câmeras de segurança do citado estabelecimento, principalmente nas câmeras que captam imagens diretamente nos dois acessos a citada suíte, onde estavam as vítimas, observou-se que nenhum indivíduo se dirigiu a referida suíte para prática do crime, não tendo, desta feita, uma terceira pessoa dado início ao incêndio.

A mulher sobrevivente ainda se encontra internada, sem condições de ser ouvida, porém, segundo testemunhas ouvidas durante a investigação, ela afirmou para uma popular que, no momento em que o fogo iniciou, ela se encontrava dormindo no interior do quarto, tendo então percebido a fumaça e tentado acordar Eron para deixarem o local.

Ela afirmou que não conseguiu acordá-lo, tendo então enfrentado o fogo e conseguido deixar o interior do quarto sofrendo queimaduras graves. O inquérito policial será encaminhado para a Justiça, onde o Ministério Público avaliará quanto ao arquivamento do procedimento, tendo em vista não existir elementos que apontem a prática de crime.

SSP