Em operação conjunta entre a 4ª Divisão B do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), foi preso um homem de 40 anos, suspeito de homicídio. Ele foi detido no conjunto Jardim III, em Nossa Senhora do Socorro, na manhã desta terça-feira, 30.

De acordo com as investigações, o suspeito foi autor do crime que vitimou Magno dos Santos Andrade. A ação criminosa ocorreu em janeiro de 2019. Com a identificação da autoria do crime, foi representada a prisão do suspeito junto à Justiça.

A Polícia Civil reitera que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.