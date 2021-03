Uma operação realizada pela equipe de Polícia Civil das cidades de Campo do Brito, Macambira e São Domingos e o Setor de Investigação da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) resultou no impedimento de uma entrega de entorpecentes em direção à cidade de Lagarto. Na ação policial, foram presos José Augusto Rodrigues, conhecido como “Diel”, de 51 anos, e Sandra Santos Oliveira, de 38 anos.

De acordo com as informações policiais, as equipes descobriram uma entrega de droga saindo de São Domingos em direção à cidade de Lagarto. Após diligências, o local foi encontrado no povoado Tapera do Nico. Na casa, havia o casal José Augusto e Sandra.

Sandra foi localizada na casa, onde foram encontrados pedaços de maconha e cocaína. Já José Augusto foi encontrado no fundo da casa, escondido em um buraco com mais drogas, embaixo de tapumes de construção. Embaixo das escadas da casa também foram localizadas outras drogas e um colete balístico com o número de registro suprimido. Ambos foram presos suspeitos pelo crime de tráfico de drogas.

Como resultado da ação, além do colete balístico citado, foram apreendidos sete porções de substância análoga a maconha prensada, três tabletes de substância análoga a maconha prensada, mais de 900 micro tubos de cocaína vazios, duas balanças de precisão, 16 pinos cheios de substância análoga a cocaína, 43 trouxinhas de substância análoga a maconha, uma porção de substância análoga a maconha pura embrulhada em uma bolsa plástica e um aparelho celular.

A Polícia Civil já havia prendido o mesmo casal, em novembro do ano de 2017 pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na época, José Augusto também tinha tentado fugir, mas foi alcançado na residência de sua mãe, onde foram apreendidos uma balança de precisão e pinos de cocaína