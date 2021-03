A Polícia Civil divulgou no sábado (13) uma prisão feita por investigadores da 2ª Divisão A e 1ª Divisão B do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Foi preso, através do cumprimento de mandado de prisão, Jeferson de Jesus Ferreira de Aragão, mais conhecido como “Caboquinho”, de 18 anos.

O investigado foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, após ser identificado como autor do homicídio que vitimou o adolescente Jhonatan Pablo Santos Souza. A vítima foi morta com disparos de arma de fogo na noite de 16 de dezembro de 2020, na Avenida Maranhão, bairro Santos Dumont, em Aracaju.

Logo após o crime, as equipes do DHPP foram acionadas e, ao chegarem à cena do crime, conseguiram colher informações a respeito das circunstâncias do homicídio. A autoria foi confirmada no curso das investigações desenvolvidas pela 2ª Divisão.

Segundo apurado, antes do homicídio, autor e vítima já haviam se desentendido em razão da negociação de um cavalo roubado, fato que inclusive motivou a instauração de procedimento investigativo pela Polícia Civil. No dia do crime, a vítima estava caminhando pela Avenida Maranhão, quando foi surpreendida pelo autor e alvejada com diversos disparos de arma de fogo.

Ao ser preso, o investigado confessou a prática do homicídio, alegando, contudo, que a motivação para o crime seria um suposto estupro de um menor, cometido pela vítima meses atrás, cuja existência não foi comprovada nos autos.

Logo após a captura, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá custodiado, à disposição da justiça criminal.

Qualquer informação acerca do homicídio ou de outros crimes cuja autoria seja atribuída ao investigado pode ser repassada por meio do aplicativo do Disque Denúncia 181, sendo preservada a identidade do denunciante.