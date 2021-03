Policiais civis da 2ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deram cumprimento ao mandado de prisão de Daniel Oliveira dos Santos, 18. Ele é investigado pela participação no homicídio de Lucas Oliveira da Silva Santos, no dia 9 de dezembro de 2020, no bairro Soledade. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 19.

De acordo com o delegado Marcelo Cardoso, Daniel também é suspeito de ser o autor da morte de André Felipe Santos Lima. O crime ocorreu no dia 30 de outubro de 2020. Ele também é investigado pelo homicídio de Romário Santos Silva, que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2021. Ambos os crimes ocorreram no loteamento Santa Catarina.

Daniel também já foi apreendido pelo homicídio que vitimou Carlos André de Jesus, no dia 27 de dezembro de 2018, e também por ato infracional semelhante a roubo. Ele já encontra-se à disposição da Justiça.