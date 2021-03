Nesta sexta-feira, dia 12, investigadores da 5ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram dois mandados de prisão temporária contra dois irmãos que vitimaram Luciano da Vitória Nascimento, em fevereiro de 2021. As investigações tiveram o apoio operacional da 2ª Divisao A, do DHPP.

Após pouco mais de 40 dias de investigações relativas à morte de Luciano, registrada no Povoado Senhor do Bonfim (Mal Acabado), em São Cristóvão-SE, foram cumpridas as prisões temporárias, com base em depoimentos importantes de testemunhas e após levantamentos importantes feitos pelos investigadores do DHPP.

Segundo os investigadores, os autores do crime, por motivo fútil, teriam emboscado a vitima por volta das 19h40, no Povoado Mal Acabado, em São Cristóvão/SE, e a assassinado por espancamento e golpes de arma branca. O crime foi presenciado por testemunhas e com base nas declarações a Polícia Civil solicitou a devida representação, pela Prisão Temporária, plenamente deferida pelo Juízo Criminal da Comarca de São Cristóvão”, explicou o delegado Ítalo Almeida.

A PCSE pede a ajuda da população para que em tendo informações sobre homicídios que elas sejam repassadas por meio do aplicativo do Disque Denúncia ou através de ligação telefônica para o número 181, sendo preservada a identidade do denunciante.