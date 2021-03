Policiais Civis da Delegacia Regional de Propriá desarticularam mais um local de venda de drogas no município. Na ação policial, um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 25, foram presos em flagrante enquanto preparavam o entorpecente para ser comercializado. As prisões ocorreram na tarde da terça-feira, 16.

Segundo o delegado João Eduardo Dantas, a Polícia Civil já vinha recebendo denúncias sobre a existência de tráfico de drogas no conjunto Maria do Carmo, quando então os agentes obtiveram a confirmação e conseguiram prender os envolvidos. A ação policial resultou também na apreensão de 308 pedras de crack.

O procedimento foi lavrado e os suspeitos foram encaminhados para a capital, onde encontram-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Propriá, agradece a colaboração da comunidade e reafirma a importância da utilização do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.