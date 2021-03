Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, no povoado Cajueiro, em São Cristóvão, após solicitação do Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp), uma espingarda de calibre não identificado, 28 trouxas de maconha e 12 pinos de cocaína. A apreensão ocorreu na última segunda-feira, 8.

Militares do BPRp realizavam rondas pelo município de São Cristóvão, quando foram solicitados e informados pelo Ciosp de que, no povoado Cajueiro, um casal estaria com drogas e uma arma de fogo.

Diante das informações, os militares se deslocaram ao local informado e avistaram os suspeitos. Quando notaram a presença policial, eles empreenderam fuga. Um acompanhamento policial foi iniciado, mas os suspeitos conseguiram sair do local.

Na ação policial, uma espingarda de calibre não identificado, 28 trouxas de maconha e 12 pinos de cocaína foram dispensados pelo casal. Os materiais apreendidos foram levados e apresentados na Central de Flagrantes, onde as medidas legais foram adotadas.