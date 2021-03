Nas primeiras horas da manhã de hoje, 5, equipes da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (CIOPAC) apreenderam armas, drogas, e dinheiro durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade de Nossa Senhora da Glória.

Os dois homens foram surpreendidos pelos militares por volta das cinco horas da manhã em suas respectivas residências. Houve reação por parte dos suspeitos, com disparo de vários tiros contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. Os dois foram socorridos e levados com vida para o hospital do município.

Na primeira residência, os policiais encontraram cento e vinte e seis gramas de maconha, vinte e um pinos de cocaína, uma arma de fogo tipo espingarda calibre 36 com munições intactas e deflagradas, dois revólveres e munições intactas e deflagradas, e aparelhos de telefone celular. Na outra também foram encontrados três cubos de maconha, 23 trouxinhas de maconha, cinco pinos de cocaína, além de um revólver taurus e munições intactas e deflagradas.

Todo o material apreendido durante as duas operações, foram encaminhados para delegacia, para que as medidas legais fossem tomadas.

Fonte: Polícia Militar do Estado de Sergipe