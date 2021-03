Policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam em flagrante um homem suspeito de fornecer drogas utilizando uma falsa pizzaria no bairro Farolândia, em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 22.

De acordo com as informações policiais, durante diligência, os militares receberam informações, de populares, sobre uma pizzaria que estaria fazendo a entrega de drogas com o uso de motoboys com mochilas de delivery.

No local, um suspeito visualizou a presença policial e arremessou um pacote branco para o interior de uma residência. Os militares fizeram a abordagem e verificaram que se tratava um pacote 500g de cocaína.

Na residência, foram encontrados, aproximadamente, 5kg de maconha e mais 500g de cocaína. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.