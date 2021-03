Policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM) prenderam em flagrante um homem pela prática de roubo em Arauá. A investida criminosa ocorreu na noite da terça-feira, 9. A ação policial ocorreu durante a manhã dessa quarta-feira, 10.

De acordo com as informações policiais, uma das vítimas foi surpreendida pelo suspeito dentro de sua residência. O detido conseguiu levar alguns pertences do local, como um aparelho celular.

A vítima procurou a polícia e, de posse das características, os militares identificaram o suspeito, que é reincidente na prática criminosa. Os policiais iniciaram as diligências e encontraram o suspeito, que foi detido.

Ele confessou a prática do crime e foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

SSP