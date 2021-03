Nesse sábado, 20, policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem por suspeita de furto no bairro Coroa do Meio, Zona Sul da capital. O homem carregava três televisores cobertos por um lençol.

Os policiais avistaram um homem em atitude suspeita na rua Euclides Góis por volta das 17h, durante rondas preventivas na região. O suspeito carregava três televisores envolvidos em um lençol. Ao ser questionado sobre a origem dos aparelhos, ele disse que achou em um terreno baldio.

Após consulta aos dados, ficou constatado que o homem possuía medidas restritivas. Diante dos fatos, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Fonte: PMSE