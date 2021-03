Militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam nesta quinta-feira, 25, dois homens por tráfico de drogas no Largo da Aparecida, no município de Lagarto.

A equipe foi informada durante o patrulhamento que havia um carro roubado circulando na região. Durante as buscas no local, os militares avistaram dois homens tentando se esconder num matagal. Os suspeitos foram abordados, e com eles foram encontradas algumas trouxinhas de maconha. Ao fazer uma varredura no local, foi ainda encontrada uma sacola contendo mais 25 trouxinhas de maconha e uma outra parte a granel.

Sendo assim, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para providências legais.