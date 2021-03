Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram, no bairro 18 do Forte, em Aracaju, a prisão de três suspeitos e a apreensão de uma pistola .380, com sete munições intactas do mesmo calibre. Além do armamento, também foram apreendidos 30 gramas de cocaína e diversos pinos vazios para acondicionamento de entorpecente, nove buchas e tabletes de maconha, pesando 720 gramas, 180 gramas de crack, um rádio e quatro balanças de precisão. A ação ocorreu no último sábado, 6.

Militares do BPRp realizavam rondas policiais pela avenida São Paulo, quando avistaram, próximo a uma vila, no bairro 18 do Forte, três suspeitos com uma caixa. Eles fugiram ao notar a aproximação policial. Um acompanhamento policial foi iniciado, os suspeitos foram interceptados e abordados. Eles foram identificados como Stevem Wilker Santos Gonçalves, 26 anos; Renilton José de Barros Júnior, 18 ; e Victor Leandro Teles Santos, 20.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, com Victor Leandro, uma pistola de calibre .380, com sete munições intactas do mesmo calibre. Com os outros dois suspeitos, foi encontrado o restante do material. O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi apresentado através de Relatório Ocorrência Policial.

SSP