O estado de Sergipe recebeu, na tarde de quarta-feira (10), mais uma remessa de vacina contra o novo coronavírus. Desta vez, foram 21.600 doses da Coronavac, destinadas à imunização de idosos com idade entre 76 e 77 anos, o que amplia o processo de vacinação, que começou em meados de janeiro com os trabalhadores da saúde, idosos com 90 anos a mais e a população indígena.

As doses do imunizante serão distribuídas com os 75 municípios sergipanos nesta quinta-feira (11), segundo informou o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, salientando que a logística de entrega é a mesma das remessas anteriores: a Secretaria de Estado da Saúde (SES) encaminha as vacinas para as sedes das regiões de saúde, onde os municípios fazem a retirada das doses. Desse processo, ficam de fora as regionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, que retiram o imunizante na Central de Imunização.

Até esta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde enviou para os 75 municípios 92.630 doses de vacina para a primeira aplicação e 35.377 para a segunda aplicação, como salientou o diretor de Vigilância em Saúde, informando que os idosos de 76 e 77 anos devem começar a ser vacinados já nesta sexta-feira, 12.