Sergipe recebeu na última sexta-feira, 26, mais 46.300 doses de vacinas contra a covid-19, sendo, 28.400 doses da Coronavac e 17.900 da Astrazeneca. As vacinas serão destinadas a imunização dos idosos de 68 e 69 anos.

As doses do imunizante serão distribuídas aos 75 municípios sergipanos na próxima segunda, 29, segundo informou o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes. A logística de entrega é a mesma das remessas anteriores, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) encaminhará as vacinas para as sedes das regiões de saúde, onde os municípios fazem a retirada das doses. Já as regionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, retiram o imunizante na Central de Imunização.

Até então, a Secretaria já distribuiu as vacinas para os seguintes grupos: Idosos a partir de 70 anos, idosos de 60 anos institucionalizados, índios aldeados e profissionais de saúde.

Sergipe já recebeu 271.930 doses de vacinas contra a Covid-19. Com essa nova remessa (46.300), o estado passa a 318.230 vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao total já foram enviadas aos municípios para aplicação da primeira e segunda dose em todos os grupos contemplados, 250.149 vacinas. Com a primeira dose foram imunizadas 184.625. Referente à segunda dose, foram aplicadas 65.524.