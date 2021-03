A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) deliberou, por meio do Comitê da Covid-19, a retomada à fase vermelha do Plano de Contingência do sistema penitenciário de Sergipe. Nessa fase, haverá a suspensão total das visitas nas unidades prisionais de todo o estado, já a partir da próxima segunda-feira, 22 de março de 2021. Inicialmente, a medida terá validade de 15 dias.

O objetivo é garantir a saúde dos servidores, internos e familiares diante do aumento de casos do coronavírus. A Sejuc também está adotando medidas sanitárias como a higienização dos espaços e dos veículos, além da distribuição de máscaras e de álcool em gel. A secretaria também está reforçando a importância dos cuidados contra a Covid-19 diante do aumento expressivo de casos do coronavírus em todo o país.

Na reunião remota estiveram presentes o secretário da Justiça, Cristiano Barreto; o diretor do Departamento de Administração Financeira (DAF), Luiz Fernando d’Ávila Silveira Júnior; o diretor do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), Agenildo Machado de Freitas Júnior; o coordenador de saúde e educação, Genaldo Freitas Lima; e o consultor técnico da Sejuc, coronel Reinaldo José Chaves Silva.

