Na manhã do último domingo, dois irmãos foram assassinados a tiros no conjunto Habitacional Marcelo Deda, localizado no município da Barra dos Coqueiros.

De acordo com informações, dois elementos armados chegaram atirando contra as vítimas identificadas como, Agnaldo Santos e José Antonio dos Santos, que morrem no local. A companheira de um dos também foi atingida e foi encaminhada para o hospital.

Ainda não se sabe sobre o que teria motivado o duplo homicídio.