Policiais civis e militares de Lagarto prenderam em flagrante Elaine Oliveira Pereira, 40, pela prática do crime de tráfico de drogas. Ela foi detida durante o final da tarde da última segunda-feira, 5 de abril.

Segundo o delegado Allison Lial, ela estava sendo investigada pela Polícia Civil de Lagarto, sendo flagrada em posse de quatro tabletes de substância semelhante à droga maconha, uma balança de precisão, além de uma munição calibre .38.

A Polícia Civil orienta que informações sobre delitos e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP