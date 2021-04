A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta, nesta quinta-feira, 22, para a possibilidade de chuvas intensas nas próximas 24h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre 11h desta quinta e 11h de sexta-feira, dia 23, existe a possibilidade de chuvas moderadas a fortes, com volume de 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h), o que pode ocasionar risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Diante da possibilidade do mau tempo, a Prefeitura está com equipes em alerta, monitorando os possíveis pontos de alagamentos da cidade. Para manter a população informada sobre o fenômeno meteorológico, a Defesa Civil encaminhou, via SMS, aviso para mais 50 mil números cadastrados, com o objetivo de alertar as pessoas que residem em áreas de risco.

“Nós recebemos, na manhã de hoje, um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevendo chuvas de moderadas a fortes e com ventos para Aracaju. A última previsão que recebemos pelo Centro de Meteorologia do Estado não se confirmou, mas choveu muito no Sertão e no Agreste do Estado, o que é bom, já que essas regiões estavam precisando de chuva.

Toda vez que recebemos um alerta de chuva é a nossa obrigação preparar todas as equipes da Prefeitura para dar respostas imediatas às chuvas e avisar nossa população para que ela esteja pronta e preparada. Se não vier, melhor, mas todas vez que recebemos o alerta, ele será repassado”, destaca o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ao orientar a população que estiver em área de risco a ficar atenta e qualquer dúvida ligar para o 199.

Alerta por SMS

Para realizar cadastro no serviço de Alerta por SMS 40199, e receber informações oficiais do órgão, é preciso enviar um SMS para o número 40199 e inserir no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito.

AAN