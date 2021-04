Belivaldo Chagas cancelou a reunião com o comitê e posteriormente a coletiva de imprensa, que estava prevista para hoje. Mesmo com as medidas tomadas pelo governador de Sergipe, os números não param de crescer.

Fica mantido o toque de recolher das 20h às 5h, até a próxima semana , devendo os estabelecimentos encerrarem suas atividades às 19h. Também está proibido o funcionamento de atividades não essenciais no final de semana (sábado e domingo), englobando todas as atividades e lojas, ainda que instaladas em supermercados ou outros estabelecimentos essenciais, bem como as academias de ginásticas, de qualquer modalidade, e atividades físicas coletivas em geral.