Por volta das 5h30 desta segunda-feira, 26, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) foram acionadas para um princípio de incêndio no Hospital Municipal da Zona Sul, Fernando Franco, localizado no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju. O fogo ficou concentrado na sala de sutura do Hospital e teria se iniciado devido a um problema no ar-condicionado.

De acordo com comandante das guarnições que atenderam a ocorrência, tenente BM José Mesquita, apesar da grande quantidade de fumaça no local, não havia mais a presença de chamas, que já tinham sido debeladas pelos servidores do setor de segurança do Hospital. “Fomos informados que o pessoal da segurança, percebendo a existência da fumaça, utilizou os preventivos móveis, que são os extintores de incêndio, para conter as chamas. Foram usados quatro extintores de dióxido de carbono (CO²) e dois extintores de pó químico seco. Assim, foi possível reduzir as chamas dentro do local”, ressaltou o oficial.

Embora o fogo tenha ficado restrito à sala de sutura, mais precisamente na área em que ficava o ar-condicionado, a fuligem se espalhou por toda sala, deixando as paredes e móveis manchados de preto, devido à fumaça, que também atingiu alguns corredores do Hospital, havendo a necessidade da limpeza de todo o ambiente, explicou o tenente Mesquita.

Ainda segundo o bombeiro, a supervisora da Unidade Hospitalar foi orientada a respeito da necessidade de acionar a manutenção para readequar a parte elétrica atingida pelo fogo e fazer a limpeza do local. “Informamos também sobre a necessidade de isolar a área temporariamente, até que as medidas orientadas sejam tomadas”, destacou o tenente José Mesquita.

