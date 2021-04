Um casal foi morto a tiros em uma casa na praia da Caueira no em Itaporanga D’Ajuda, na noite da última quarta-feira, 21. De acordo com as informações os criminosos invadiram a residência, mataram os cachorros que estavam na casa e executaram, MARCIO JOSE SANTOS DE SANTANA de 38 anos e CRISTIANE GOMES DOS SANTOS de 37.

Márcio tinha várias passagens pelo Sistema Prisional desde 2002 por tráfico de drogas. ainda de acordo com informações, ao menos três bandidos participaram da ação.