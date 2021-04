Nota

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, lamenta profundamente o falecimento do coronel William Vasconcelos, 53, da Polícia Militar. Ele estava internado no Hospital Primavera, em Aracaju, e faleceu por complicações da Covid-19, na manhã desta sexta-feira, 16. O coronel William Vasconcelos já atuou, em sua carreira como militar, na direção do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

O coronel William Vasconcellos estava atuando como diretor de ensino da Polícia Militar. Ele era formado pela Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Sul, em Direito e Serviço Social. O coronel William Vasconcellos era fluente em dois idiomas e atuou em missões militares no exterior.

O secretário da Segurança Pública disse que o oficial era um exemplo de servidor público. “Era atuante, competente, extremamente gentil e prestativo. Coronel William fez a diferença na vida das pessoas e por onde passou. É com muita tristeza que fazemos o registro de sua morte”, declarou João Eloy, assim que foi informado sobre a morte do policial militar.

Todos os servidores da Segurança Pública lamentam profundamente o falecimento do coronel William Vasconcelos e oferecem as mais sinceras condolências à família, aos amigos, familiares e colegas de farda.