É com profundo pesar que a Federação Sergipana de Futebol (FSF) recebeu, na manhã desta sexta-feira (30/04), as notícias dos falecimentos do médico Gilson Nascimento de 68 anos e do fisioterapeuta Bruno Sampaio de 33 anos.

A entidade também informa que decretou três dias de luto. O médico Gilson Nascimento enfrentava a batalha contra a Covid-19. Além de médico, ele era músico e foi o compositor de diversos hinos de clubes do futebol sergipano. Gilson Nascimento era torcedor apaixonado do Confiança.

O fisioterapeuta Bruno Sampaio estava internado e se recuperava da Covid-19, com complicações de saúde não resistiu e acabou falecendo. Bruno era colaborador do Departamento Médico da Associação Desportiva Confiança.

O presidente da FSF, Milton Dantas e todos os funcionários da entidade lamentam as mortes dos dois desportistas e se solidarizam com todos os familiares e amigos.

FSF