Três membros da Arquidiocese estão internados em hospitais de Aracaju, em tratamento contra a Covid-19. As informações foram divulgadas pela Cúria Metropolitana de Aracaju. O caso mais grave é o do diácono permanente Fernando Antônio de Paiva, que precisou ser intubado e está internado em leito de UTI do Hospital São Lucas.

De acordo com familiares do diácono, ele precisou ser intubado por conta de uma alteração no nível de saturação do oxigênio. Com 80 anos de idade, o diácono Fernando exerce o seu ministério na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Cirurgia), e ainda como juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aracaju.

Quem também está internado no Hospital São Lucas é o bispo do município de Estância, Giovanni Crippa. Ele foi internado neste último domingo, 18, já com o diagnóstico positivo da Covid-19. A medida foi realizada por precaução, uma vez que hospitalizado, o bispo será acompanhado por uma equipe de saúde.

Em atualização no final da tarde desta segunda-feira, 19, a Diocese de Estância informou que o bispo segue bem, tem passado por exames de monitoramento da doença e não precisa de auxílio de oxigênio.

Já o padre Félix Neto pároco da Paróquia São José e Santa Teresa de Calcutá, localizada no bairro Marivan (Aracaju), foi diagnosticado com o vírus da Covid-19 moderado. O presbítero, que completou 45 anos de sacerdócio no mês de março, está consciente e responde bem aos procedimentos.

Por conta da idade, pelo acometimento pulmonar de 25 a 50% e por ser hipertenso e diabético, a equipe médica optou por internação em enfermaria para cuidados médicos de maior atenção.

Em mensagem através do seu site, a Arquidiocese de Aracaju pede aos fiéis que se unam em orações pela breve recuperação dos sacerdotes.

