46.000 doses da vacina AstraZeneca, produzidas no país pelo Instituto Fiocruz e outras 1.000 da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantã serão entregues ao estado nesta quinta-feira,29.

O governo do estado através da Secretaria Estadual de Saúde, ainda não definiu como serão distribuídas as vacinas para os 75 municípios. A Superintendência do Ministério da Saúde confirmou a entrega.