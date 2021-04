As 25 mortes foram: uma mulher, 53 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 55 anos, de Aracaju, com cardiopatia; um homem, 50 anos, de Aracaju, com síndrome da imunodeficiência adquirida e diabetes; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica, diabetes e obesidade; um homem, 38 anos, de Estância, com obesidade; uma mulher, 53 anos, Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 55 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 97 anos, de São Cristóvão, com hipertensão; um homem, 61 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; um mulher, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 45 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença renal crônica; um homem, 62 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 61 anos, de Poço Verde, sem comorbidade; um homem, 53 anos, de São Cristóvão, com hipertensão; um homem, 60 anos, de Itabaianinha, sem comorbidade; um homem, 56 anos de Aracaju, com obesidade; um homem, 79 anos, de Riachão do Dantas, com doença pulmonar obstrutiva crônica;uma mulher, 68 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 70 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com pneumopatia crônica, hipertensão e diabetes; um homem, 60 anos, de Divina Pastora, com hipertensão; um homem, 80 anos, de Maruim, com doença neurológica crônica e hipertensão; um homem, 59 anos, de Aracaju, sem comorbidade.