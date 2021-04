Equipes do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) localizaram Roosevelt da Silva Júnior, 23 anos, egresso do sistema prisional, em posse de uma pistola calibre 40, com dois carregadores, além de 40 munições.

O suspeito foi encontrado nessa segunda-feira (12), no conjunto Bugio, em Aracaju. Roosevelt tinha passagens pelo sistema prisional por crimes como homicídio, roubo e lesão corporal.

Os militares realizavam ronda pela localidade quando receberam a denúncia de que homens armados estariam vendendo drogas e ostentando armas de fogo. Diante das informações, os policiais foram ao local e visualizaram os suspeitos. Ao notar a presença policial, eles fugiram e atiraram contra a equipe. O suspeito Roosevelt foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu e veio a óbito.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 40, dois carregadores com prolongador e 40 munições. No local da ocorrência, foi feita uma busca. Uma mulher se apresentou como esposa do suspeito e indicou que havia drogas e arma de fogo na residência deles. Na casa, foram encontrados 700 gramas de maconha, 20 gramas de crack, um revólver calibre 32 (com três munições intactas), cinco balaclavas (toucas) e duas balanças de precisão.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos (Denarc), onde adotaram os demais procedimentos legais cabíveis ao caso.

Informações SSP