O empresário Rodrigo Dantas dos Santos conseguiu o benefício da prisão domiciliar.

Ele é acusado de ter assassinado Jorge Alexandre Souza Santana, gerente de uma das empresas da família no município de Lagarto.

A decisão que beneficiou o empresário foi tomada na manhã deste domingo, 4, pelo desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite:

(…) pelas razões anteriormente expostas defiro a liminar requerida a fim de que seja expedido mandado de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico a favor do paciente Rodrigo Dantas dos Santos que só poderá se ausentar de sua residência em caso de consultas médicas ou por ordem judicial sob pena da revogação da presente medida está o paciente obrigado a informar mensalmente através de atestado médico às suas condições clínicas e a comparecer em igual período em juízo para informar e justificar suas atividades bem como quando for chamado para comparecer a atos processuais devendo o laborar para regular andamento do incidente de insanidade mental encontrando-se os autos devidamente instruídos encaminhe-se os autos e um continente à Procuradoria da Justiça.