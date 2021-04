Com retorno as aulas programadas para a próxima segunda-feira, 03, o governo do estado se reúne nesta quarta-feira com o comitê técnico cientifico, para ver a possibilidade ou não de manter o plano.

De acordo com interlocutores, Belivaldo pretende manter o decreto atual, mas poderá adiar a volta às aulas, devido o aumento do número de casos de Covid nos últimos dias.

O último boletim apontou 98,3% da taxa de ocupação de UTI na Rede Pública e 42 pessoas estão à espera de um leito. Até o momento 4.192 pessoas morreram.