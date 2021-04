De acordo com a Resolução Nº 18, decretada após reunião virtual do Comitê Técnico-Científico e de Atividade Especiais (CTCAE), nesta quarta-feira (28), poderá haver flexibilização das medidas mais rígidas dos finais de semana em atividades não essenciais e especiais a partir do dia 8 de maio, mas apenas nos municípios sergipanos que não abrangem a Região Metropolitana de Aracaju. O toque de recolher continua valendo diariamente, em todo o estado, das 22h às 5h do dia subsequente.