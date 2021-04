Assim como milhões de brasileiros, o jovem Gênisson Lima de Almeida, de 26 anos, tira seu sustento do subemprego (carrego de feiras) e coleta de materiais recicláveis (latinhas de refrigerante e cerveja). As adversidades, no entanto, não fizeram o sergipano desistir dos seus objetivos.

Filho de pais analfabetos e natural de Nossa Senhora Aparecida, Gênisson resolveu ser protagonista da própria história. Com o dinheiro arrecadado por meio dessas atividades, investiu nos estudos e, assim, conseguiu chegar à Universidade Federal de Sergipe, onde formou-se em Geografia Bacharelado em 2015.

Mas, para quem pensa que essa história se encerrou, puro engano. Com muita determinação e persistência vieram a graduação em Licenciatura em Geografia e o Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ambos alcançados no ano de 2016 na UFS.

E mais recentemente foi aprovado no Doutorado também em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o qual teve início em 2020 na instituição de ensino superior mencionada anteriormente.

