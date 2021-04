“Nós não podemos nos calar quando nosso direito de cultuar o nosso Deus, que pela graça do próprio Deus, é garantido na Constituição do nosso país. Isso não pode ser afetado. E para o nosso espanto, afetado por pessoas que se dizem de Deus.” Disse o pastor sobre os acontecimentos do último domingo, 11.

ASSISTA:



No vídeo, o religioso disse que recebeu com espanto e tristeza o que segundo ele considera ataque a igreja. Durante os mais de oito minutos de vídeo, o pastor se reservou apenas em falar sobre sua recuperação e principalmente sobre os protestos.

Luiz Antônio ainda disse que a verdade dos fatos virá a tona, mas não entrou em detalhes sobre as acusações de assédio que o filho e ele vem sofrendo nos últimos dias.