As 20 mortes foram: uma mulher, 80 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 64 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem, 41 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 45 anos, de Aracaju, hipertensão; um homem, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e tabagismo; um homem, 78 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 49 anos, da Barra dos Coqueiros, sem comorbidade; uma mulher, 67 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 42 anos, de Aracaju, com doença renal crônica; um homem, 67 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, com cardiopatia; um homem, 56 anos, de Canindé do São Francisco, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 42 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 73 anos, de Itabaiana, com hipertensão e diabetes; um homem, 83 anos, de Malhador, com hipertensão, diabetes e doença arterial obstrutiva periférica; um homem, 55 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 48 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 63 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 92 anos, de Aracaju, com doença pulmonar obstrutiva crônica; um homem, 70 anos, de São Cristóvão, com hipertensão, obesidade, doença pulmonar obstrutiva crônica.