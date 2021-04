O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho está em Sergipe, onde para assinar a ordem de serviço que dará início a construção do Canal de Xingó, obra que estava parada a mais de 20 anos.

O projeto beneficiará cidades como: Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de Aparecida. Essa é considerada a obra mais importante do Governo Federal no estado de Sergipe e custará quase seis três milhões de reais.