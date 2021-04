Morreu na manhã desta terça-feira (13), o caminhoneiro da cidade de Itabaianinha, Evilásio Santos, que se recuperava das sequelas provocadas por agressões sofridas durante uma briga em São Paulo, ocorrida em fevereiro de 2020. Desde agosto, ele era tratado em casa.

Segundo familiares, ele passou mal, foi socorrido e encaminhado para um hospital do município, mas antes de ser transferido para uma unidade de maior complexidade não resistiu e faleceu.

Informações sobre o sepultamento não foram divulgadas. Evilásio deixa esposa e dois filhos.

Avião que trouxe o caminhoneiro para Sergipe

Entenda o caso

Evilásio viajou no dia 1º de fevereiro de 2020 para buscar uma carga no município de Ferraz de Vasconcelos (SP), mas acabou se envolvendo em uma briga e foi encontrado gravemente ferido no dia seguinte.

Durante o período de internação na cidade paulista, ele chegou a ficar em coma induzido. Após receber alta, a família procurou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para ajudar na transferência dele para Sergipe, o que aconteceu no dia 07 de agosto de 2020.

Antes de ir para casa, o Evilásio ainda ficou um período internado no Hospital Regional de Estância.

Por G1/SE