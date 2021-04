Na manhã de quarta-feira (28), o terceiro dragão azul, um molusco do mar não muito comum aparecer por aqui, foi encontrado no litoral de Sergipe neste mês de abril. O surfista Carlos Marcel, foi quem encontrou dois deles, na praia do Abaís em Estância, um foi na terça-feira (27) e nesta quarta-feira(28) ele encontrou o outro. O primeiro foi visto por banhistas no início do mês na praia em Aracaju e entregue aos biólogos do Projeto Tamar.

Segundo informações do biólogo Fábio Lira, é comum o aparecimento do Dragão Azul, nos mares da Austrália e África do Sul. O molusco elimina toxinas, como forma de defesa, que podem causar queimaduras, ainda mais agressivas que as da caravela, ou água viva, essas são mais comuns no litoral sergipano. Não é comum, mas o biólogo diz ter aparecido no ano passado no estado da Bahia também. Ele pode ter no máximo 6 centímetros.

O biólogo alerta ainda muito cuidado ao encontrar o molusco na praia, já que chama a atenção por ser muito bonito. “A pessoa que encontrar não entrar em contato com eles, da mesma forma que uma caravela queima as pessoas, eles também queimam, com um poder maior, porque eles se alimentam dessas caravelas e utiliza dessas toxinas para imobilizar animais e se alimentar disso”, explicou o biólogo.

Em Estância, o Secretário de Meio Ambiente, Joubert, informou que está ciente do aparecimento dessa espécie e vê como um caso isolado, já que nunca foi registrada presença dele na região.

No município de Estância, as pessoas que encontrarem esse tipo de molusco, pode ligar informar para o número (79) 3522 2173, assim será possível o monitoramento da aparição dessa e de outras espécies mais raras.

