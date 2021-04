Em Aracaju, os números de homicídios caíram 47,5% em comparação entre o período dos meses de janeiro a março dos anos de 2016 e 2021. Na capital sergipana, o último caso ocorreu no dia 31 de março, no bairro Industrial, na Zona Norte da cidade, totalizando seis dias sem a ocorrência de homicídio em Aracaju – de 1º a 6 de abril. A vítima, André Luiz da Silva Souza, estava em um bar com o sobrinho e o padrasto, quando homens armados, em um veículo, chegaram ao local e fizeram disparos de arma de fogo, levando-o a óbito. A redução do número de homicídios é fruto do trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar, junto à Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp).

Os dados são da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Enquanto que no ano de 2016, entre os meses de janeiro a março, houve 101 homicídios, esse número foi de 61, no mesmo período de 2020, e de 53, neste ano de 2021. Nesse sentido, a CEAcrim atestou uma queda de 47,5% na incidência de homicídios entre 2016 – ano de alta nos números de violência – e 2021. Já entre 2020 e 2021, a retração observada pela unidade vinculada à SSP foi de 13,1%. Entre 2016 e 2021, ao menos 48 vidas foram preservadas em Aracaju.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, atribuiu a redução do número de homicídios ao trabalho integrado entre as forças de segurança pública de Sergipe. “Verificamos os locais de maior incidência de criminalidade e identificamos a mancha criminal. A partir daí, nossas forças de segurança pública traçam estratégias e ações conjuntas de combate à criminalidade. Quando reduzimos as práticas de tráfico de drogas, roubos, furtos e posse ilegal de arma de fogo, conseguimos diminuir o número de homícidios, preservando vidas”, detalhou.

Grande Aracaju

Nas demais cidades da Região Metropolitana de Aracaju – Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros – a queda dos homicídios entre o primeiro trimestre de 2016 e o de 2021 foi de 50%, representando 36 vidas preservadas. Enquanto que entre janeiro e março de 2016 aconteceram 72 casos, esse número caiu para 47, em 2020, e para 36, em 2021. A diminuição entre o primeiro trimestre de 2020 e o de 2021 foi de 23,4%, indicando que, ao menos, 11 vidas foram salvas de crimes violentos na Grande Aracaju.