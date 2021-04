No final da tarde de sábado, 17, um homem foi preso em flagrante, suspeito de tirar fotos íntimas da enteada, de 11 anos. O caso ocorreu no bairro Ponto Novo, em Aracaju. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e registrada no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

De acordo com as informações policiais, a mãe da criança viu o companheiro tirando fotos pela janela do quarto, no momento em que a filha tomava banho no quintal da residência. Ao pegar o celular dele, viu que as fotos tinham sido feitas. A Polícia Militar foi acionada e o caso encaminhado ao DAGV.

As investigações estão sendo conduzidas pela delegada Meire Mansuet. O padrasto foi autuado pelo artigo 240, que dispõe sobre a produção de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. O homem alegou que o celular fez as fotos sem interferência dele. O aparelho foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística (IC).

Fonte: SSP/SE