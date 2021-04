Diante do número de casos, óbitos e especialmente do quase colapso das redes pública e privada de Saúde, decidimos junto ao Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) prorrogar as medidas restritivas em vigor até o dia 7 de abril, com algumas atualizações.

Permanecerá vigente o toque de recolher, das 20h às 5h do dia subsequente, incluindo no final de semana, devendo os estabelecimentos encerrarem suas atividades às 19h, para que os trabalhadores tenham tempo de chegar às suas residências. Desta forma, não há mais diferenciação do toque de recolher às 18h nos finais de semana.

Aos sábados e domingos, permanece vigente a proibição de funcionamento de atividades não essenciais, bem como academias de ginásticas, de qualquer modalidade, e atividades físicas coletivas em geral, a circulação de pessoas e a realização de atividades econômicas nas praias, orlas, parques e praças esportivas, sendo permitidas práticas individuais que não gerem aglomerações.

As atividades religiosas, de qualquer credo ou rito, inclusos templos, igrejas e demais estabelecimentos, podem funcionar obedecido o horário do toque de recolher e desde que limitadas a 30% de capacidade de ocupação. Excepcionalmente, na Semana Santa (2, 3 e 4 de abril), elas ficarão autorizadas a funcionar, obedecido o horário do toque de recolher e a mesma ocupação máxima da semana.

Permanece também vigente a autorização para funcionamento dos serviços de entrega em domicílio (“delivery”) e retirada (“takeaway”) de bares, restaurantes e similares durante todos os dias da semana (incluindo sábado e domingo), admitidos, no período do toque de recolher, somente os serviços de entrega em domicílio.

Também decidiu-se que as atividades educacionais presenciais só voltarão no dia 3 de maio no Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Superior, com exceção das atividades práticas já liberadas. A Educação Infantil segue liberada.

Já conseguimos reduzir a quantidade prevista de casos e óbitos pela Covid-19 projetadas pelos especialistas para o período, mas esperamos contar com a conscientização de todos para que os números possam cair novamente, salvando cada vez mais vidas.

Governo de Sergipe