Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Civil, deram cumprimento na manhã dessa quinta-feira (15), ao mandado de internação expedido pelo Juizado de Violência Domésticae Familiar contra a Mulher, em desfavor de Cristophane Bispo. Ele é acusado de prática reiterada de violência doméstica contra a própria mãe.

De acordo com a delegada Mariana Diniz, como foram constatados transtornos psicológicos por parte do suspeito, que é maior de idade, foi representado o mandado de internação. Ele foi apreendido e encaminhado ao Hospital de Tratamento e Custódia Psiquiátrica (HCTP).

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a identificação de práticas criminosas e de seus autores. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.