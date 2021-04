Policiais civis das Delegacias de Campo do Brito, Macambira e São Domingos prenderam Raimunda de Santana Santos, acusada de roubo praticado junto com dois homens. A investigada teria atingido a vítima com dois golpes de foice na região da cabeça da vítima. A detenção ocorreu na tarde dessa terça-feira, 6. O crime ocorreu em Campo do Brito.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, o crime foi praticado com uma foice e com pedaço de madeira, no dia 9 de agosto de 2014. Na época, os três foram presos em flagrante. Mas ela, estando grávida, progrediu para o regime aberto. Mas, ela descumpriu medidas e foi decretada a prisão preventiva dela no dia 16 de outubro de 2020.

Após investigações, a Polícia Civil localizou a suspeita e a prendeu na tarde dessa terça-feira, 6, por mandado de prisão de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma. Ela já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.