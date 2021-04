A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 27, imagens de dois suspeitos de furtos de veículos na região do bairro Jardins, em Aracaju. Os crimes foram praticados tanto no estacionamento de uma unidade médica, quanto em ruas próximas ao local.

Nas imagens das câmeras de segurança, é possível perceber que os suspeitos chegam ao local, circulam pelas áreas de estacionamento e observam a chegada de pessoas. Em seguida, eles praticam os furtos dos veículos.

A Polícia Civil identificou o aumento no registro de boletins de ocorrência no mês de março deste ano. A partir daí, as investigações foram intensificadas e chegou-se às identificações preliminares dos suspeitos dos crimes.

Ainda não há os nomes completos dos autores, mas a Polícia Civil pede que, a partir das imagens divulgadas, a população possa repassar informações e denúncias que levem à localização e prisão dos investigados.

As denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo das informações e do denunciante é garantido.

ASSISTA: