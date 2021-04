A Polícia Civil em Pacatuba prendeu na tarde desta quarta-feira, 28, Leon Ramos Braz, 18 anos, por tentativa de homicídio contra Jeová dos Santos Estácio, padrasto do infrator. A dentenção ocorreu no município pacatubense.

Após serem informados sobre o crime, policiais civis, sob o comando do delegado da cidade, Albene Junior, realizaram diligências e localizaram Leon Ramos. As armas utilizadas no crime foram, no primeiro momento, uma faca de serra e, em seguida, um facão, ambas não localizadas. O rapaz foi conduzido à delegacia local, para lavratura da prisão em flagrante delito. Já a vítima, inicialmente foi encaminhada para o Hospital de Pacatuba e posteriormente transferida para o Hospital de Própria.

De acordo com informações, Leon Ramos, hoje maior de idade, quando ainda era adolescente, já tirou a vida de um outro cidadão. O rapaz responde atualmente pela prática do ato infracional semelhante ao homicídio simples.