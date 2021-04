Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá desarticularam um ponto de venda de drogas no município. A ação policial resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos, suspeito pela prática de ato infracional semelhante ao tráfico de drogas. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira, 27.

De acordo com as investigações, o local de comercialização de entorpecentes ficava próximo a um colégio da cidade. O adolescente foi apreendido com maconha e crack. Além do material entorpecente, também foi encontrado material para embalagem de drogas e dinheiro, que teria sido obtido no tráfico de drogas.

O adolescente foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso. Ao todo, foram apreendidos, aproximadamente, 270 gramas de maconha, 17 pedras de crack e R$ 415,20. A Polícia Civil também pede que informações sobre atos ilícitos sejam repassados ao Disque-Denúncia (181).